Aurora Tila condannato a 17 anni l’ex fidanzato | ha colpito la 13enne fino a farla cadere dal settimo piano

Secoloditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16enne accusato dell’omicidio pluriaggravato di Aurora Tila  è stato condannato, con rito abbreviato, a 17 anni di reclusione dal tribunale dei minori di Bologna. La giovane era morta il 25 ottobre 2024, a seguito di una caduta dal settimo piano della sua abitazione a Piacenza. L’imputato aveva avuto una relazione con la vittima, che poi aveva deciso di interrompere i rapporti. Inizialmente, il pubblico ministero aveva chiesto 20 anni e 8 mesi, mentre il legale del ragazzo aveva sollecitato l’assoluzione. “Secondo la mia cliente è stata fatta giustizia”, ha spiegato Anna Ferraris, avvocato di Morena Corbellini, mamma di Aurora. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

aurora tila condannato a 17 anni l8217ex fidanzato ha colpito la 13enne fino a farla cadere dal settimo piano

© Secoloditalia.it - Aurora Tila, condannato a 17 anni l’ex fidanzato: ha colpito la 13enne fino a farla cadere dal settimo piano

News recenti che potrebbero piacerti

aurora tila condannato 17Omicidio Aurora Tila, l’ex fidanzatino condannato a 17 anni. La madre: “Giustizia è fatta” -   Il pm Simone Purgato aveva chiesto per il 16enne una condanna a 20 anni e otto mesi, senza il riconoscim ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

aurora tila condannato 17Aurora Tila, condannato a 17 anni l'ex fidanzato. La giovane 13enne morì precipitando dal balcone - Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, morta ... Riporta ilmessaggero.it

aurora tila condannato 17Femminicidio Aurora Tila, l'ex condannato a 17 anni: la tredicenne morì a Piacenza precipitando dal settimo piano - Aurora Tila è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Aurora Tila Condannato 17