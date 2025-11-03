Aurora Tila condannato a 17 anni l’ex fidanzato | ha colpito la 13enne fino a farla cadere dal settimo piano

Il 16enne accusato dell’omicidio pluriaggravato di Aurora Tila è stato condannato, con rito abbreviato, a 17 anni di reclusione dal tribunale dei minori di Bologna. La giovane era morta il 25 ottobre 2024, a seguito di una caduta dal settimo piano della sua abitazione a Piacenza. L’imputato aveva avuto una relazione con la vittima, che poi aveva deciso di interrompere i rapporti. Inizialmente, il pubblico ministero aveva chiesto 20 anni e 8 mesi, mentre il legale del ragazzo aveva sollecitato l’assoluzione. “Secondo la mia cliente è stata fatta giustizia”, ha spiegato Anna Ferraris, avvocato di Morena Corbellini, mamma di Aurora. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it