Il 16 è stato ritenuto responsabile di aver spinto la sua fidanzata da un balcone al settimo piano L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Aurora Tila aveva 13 anni, condanna a 17 anni per il suo ex

aurora tila aveva 13Aurora Tila uccisa, chiesti 20 anni e 8 mesi per l'ex. La mamma: «È un assassino, certa gente ci nasce così» - È questa la richiesta del Pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, per il 16enne accusato di aver ucciso ... Secondo ilmattino.it

aurora tila aveva 13Omicidio Aurora Tila, l’ex fidanzatino condannato a 17 anni. La madre: “Giustizia è fatta” -   Il pm Simone Purgato aveva chiesto per il 16enne una condanna a 20 anni e otto mesi, senza il riconoscim ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

aurora tila aveva 13Femminicidio Aurora Tila, l'ex condannato a 17 anni: la tredicenne morì a Piacenza precipitando dal settimo piano - Aurora Tila è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Secondo corrieredibologna.corriere.it

