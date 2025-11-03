Aumenti sulle sigarette fino a 3 euro in più in Italia per le accise Ue

In Italia si attende l’ennesimo aumento delle accise sul tabacco previsto dalla Manovra, 60 centesimi in tre anni a partire dal 2026. Nel mentre a Bruxelles la Commissione europea prepara una riforma complessiva della tassazione su sigarette, trinciato, e-cig e altri prodotti a base di nicotina. La consultazione pubblica si è da poco conclusa e apre la strada alla nuova direttiva che punta a uniformare le imposte in tutti gli Stati membri. L’obiettivo è duplice: ridurre il consumo di prodotti dannosi per la salute;. armonizzare le regole fiscali nel mercato unico.. Per l’Italia, dove un pacchetto di sigarette costa oggi tra i 5 e i 6 euro, l’allineamento alle soglie più alte potrebbe tradursi in un rincaro fino a 3 euro a confezione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Aumenti sulle sigarette, fino a 3 euro in più in Italia per le accise Ue

