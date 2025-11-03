Aumenti in vista per il diesel | dal 1° Gennaio 2026 scattano le nuove accise

Riallineamento delle accise: cosa cambia dal 2026. Il prezzo del diesel è destinato a salire nei prossimi anni. La causa è il "riallineamento delle accise" previsto dal governo Meloni nella prossima manovra finanziaria. Una misura che porterà un aumento graduale del costo del gasolio a partire dal 1° gennaio 2026, con ulteriori rincari previsti dal 2027 in poi. Dal 2026, infatti, il governo ha deciso di ridurre l'accisa sulla benzina di 4,05 centesimi al litro e, contemporaneamente, di aumentare nella stessa misura quella sul gasolio. L'obiettivo è adeguarsi alle direttive europee, che considerano il vantaggio fiscale sul gasolio un "sussidio ambientalmente dannoso".

