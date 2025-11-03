Auger-Aliassime può decidere la corsa al n1 tra Sinner e Alcaraz? Sorteggio decisivo alle Finals
Jannik Sinner ha compiuto un’altra impresa. Vincere in successione i tornei di Vienna e Parigi, tornando così al n.1 del mondo, è stato un capolavoro. Nessuno poteva aspettarsi, specialmente dopo il ritiro per crampi a Shanghai, che l’altoatesino sarebbe riuscito a compiere quest’impresa. Certo, l’eliminazione al secondo turno del Masters1000 francese dello spagnolo Carlos Alcaraz è stata importante, ma resta il fatto che l’azzurro abbia dato prova di grande continuità nell’eccellenza. E adesso? Ci si giocherà tutto nelle ATP Finals 2025. Carlitos avrà un grande vantaggio, in conseguenza del funzionamento della classifica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
