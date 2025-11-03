Attività incontri e tradizioni | gli eventi di inizio novembre in Valtrebbia
Tutti i mercoledìGiro mammedalle ore 18,30Rivergaro, Gagabike Cafè«Unisciti alla community dove tutti possono partecipare con bici muscolare o e-bike di proprietà alla scoperta della Valtrebbia e al rientro ogni volta una sorpresa. Si sarà accompagnati da un istruttore che consiglierà sull’uso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altre letture consigliate
Ecco il programma completo delle attività, incontri e iniziative dell’evento “VEDO SENTO AGISCO per tracciare nuove rotte”. L’evento rientra tra le iniziative di Palermo Capitale del Volontariato 2025. Si comincia nei giorni da 3 al 6 novembre presso Casa Tuli - facebook.com Vai su Facebook