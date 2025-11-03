Attivisti interrompono il consiglio comunale per leggere i nomi dei palestinesi uccisi

Protesta di attivisti pro-pal in consiglio comunale, lunedì 3 novembre, per leggere i nomi di abitanti di Gaza uccisi dopo il cessate il fuoco. Una decina di persone ha interrotto i lavori durante gli interventi liberi dei consiglieri, intorno alle cinque di pomeriggio, e ha iniziato a leggere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

