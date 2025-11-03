Attacco Usa in Venezuela? Trump minimizza ma conferma | I giorni di Maduro sono contati

Il dibattito su un ipotetico attacco Usa in Venezuela resta al centro della scena internazionale. Tanto più dopo le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump rilasciate durante un’intervista alla CBS, nel programma 60 Minutes. Il capo della Casa Bianca ha inviato segnali contrastanti, cercando da un lato di ridimensionare l’ipotesi di una guerra imminente, ma . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Attacco Usa in Venezuela? Trump minimizza ma conferma: “I giorni di Maduro sono contati”

