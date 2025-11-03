Un solo aggressore e un eroico addetto alle ferrovie che ha tentato di fermare la sua furia. Si sta chiarando la dinamica dell’attacco con coltello su un treno diretto a Londra avvenuto quando il mezzo era nello Cambridgeshire. Un membro del personale “ha indubbiamente salvato vite umane” rimasto ferito è in condizioni critiche. Il suo nome non è stato reso noto, ma è stato uno degli undici feriti portati in ospedale dopo l’accoltellamento di massa avvenuto sabato sul servizio ferroviario delle 18:25 da Doncaster alla stazione di King’s Cross di Londra. È l’unica persona che ancora lotta per la vita, ha dichiarato la polizia, confermando che cinque delle persone ospedalizzate dopo l’attacco sono state dimesse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco sul treno per Londra, ferroviere “eroe” ha tentato di fermare l’unico aggressore. È in gravi condizioni