ATP Metz 2025 Sonego rimonta Choinski e si regala il derby con Cobolli
Nell’incontro di primo turno del torneo ATP di Metz Lorenzo Sonego, numero 42 ATP, cresce alla distanza e rimonta il qualificato britannico Jan Choinski 4-6 6-4 6-2 in due ore. Il successo odierno regala al piemontese l’accesso agli ottavi di finale, turno in cui affronterà il derby con il connazionale Flavio Cobolli. Le ostilità si aprono con due turni di servizio tenuti a zero per il rapido 1-1. Il piemontese rompe l’equilibrio nel terzo gioco quando, alla terza possibilità, sigla il break del 2-1 con il gran passante incrociato di diritto e lo consolida con il 3-1 siglato a 15 con la comoda palla corta a campo aperto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Da Riyadh a Metz ? Seconda partita di doppio per Sara e Jasmine alle WTA Finals mentre Berrettini e Sonego scendono in campo per il primo turno in Francia - X Vai su X
La conquista del Masters 1000 di Parigi da parte di Jannik Sinner tiene aperta la corsa di Lorenzo Musetti alle ATP Finals. Tutto si deciderà tra i tornei di Metz e Atene, con il tennista azzurro costretto a un’impresa per staccare l’ultimo pass disponibile. - facebook.com Vai su Facebook
Sonego-Choinski oggi, ATP Metz 2025: orario, tv, programma, streaming - Chiudere la stagione con un risultato positivo e provare magari a lasciare il segno lì dove ha già saputo arrivare fino in fondo. Da oasport.it
ATP Metz, il tabellone: Auger-Aliassime guida il seeding. Cobolli, Berrettini e Sonego per l’Italia - ATP | Esordio contro un qualificato per Sonego, poi possibile derby proprio con Cobolli, nella stessa semifinale di Auger. Riporta ubitennis.com
LIVE Sonego-Choinski, ATP Metz 2025 in DIRETTA: l’azzurro affronta il qualificato britannico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Sonego ... Come scrive oasport.it