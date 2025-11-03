Atp Metz 2025 Sonego e Berrettini in campo oggi 3 novembre | orario dove vederle pronostici
Prende il via oggi, lunedì, il torneo Atp 250 sul cemento indoor di Metz in Francia. Subito in campo due italiani nel primo turno: Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Per entrambi l’obiettivo è ottenere risultati positivi, con Berrettini che cerca anche di arrivare nelle migliori condizioni possibili in vista delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Sonego affronta il britannico Choinski. Lorenzo Sonego, numero 42 del ranking ATP, affronterà nel suo match di esordio il britannico Jan Choinski, qualificato e numero 131 della classifica mondiale. Per il piemontese si tratta del primo confronto in carriera contro Choinski, tennista classe 1996, che ha raggiunto quest’anno il suo best ranking proprio grazie alle recenti vittorie di quattro tornei Challenger. 🔗 Leggi su Lapresse.it
