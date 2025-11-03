In attesa del match di Matteo Berrettini, destinato ad affrontare il francese Quentin Halys (uno dei 14 che, tra direttamente ammessi, qualificati e lucky loser, è in tabellone principale), va in archivio il resto della prima giornata a Metz, e lo fa con contorni interessanti. Il tutto per un ATP 250, il Moselle Open, prossimo alla sua fine visto che dal 2026 non si giocherà più. La giornata vede innanzitutto Lorenzo Sonego rimontare il britannico Jan Choinski e dar vita al confronto tutto italiano con Flavio Cobolli, che entra nel torneo direttamente dal secondo turno in quanto testa di serie numero 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Metz 2025: Sonego c’è, Mpetshi Perricard no. Avanti Tien