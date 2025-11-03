Atp Finals Djokovic risponde presente Binaghi | Abbiamo conferma che giocherà

Novak Djokovic giocherà le Nitto Atp Finals 2025 in scena al Pala Alpitour di Torino dal 9 al 16 novembre. Ad affermarlo è stato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel che ha un ruolo cruciale nell’organizzazione del torneo. A questo punto, al ‘nostro’ Lorenzo Musetti serve quasi un miracolo per rientrare nel novero degli otto candidati al titolo di “Maestro”. Ma andiamo per gradi. Binaghi: «Abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino». «La qualificazione di Musetti sarebbe un qualcosa di esagerato», ha esordito Binaghi ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ riferendosi al fatto che il tennis italiano può già vantare Sinner, Bolelli e Vavassori in gara (questi ultimi due giocheranno – per il secondo anno consecutivo – il torneo di doppio). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Atp Finals, Djokovic risponde presente. Binaghi: «Abbiamo conferma che giocherà»

