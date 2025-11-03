Atp Finals 2025 quando gioca Jannik Sinner e dove vedere le partite in diretta

Jannik Sinner, un anno dopo aver vinto le Atp Finals 2024, il suo primo titolo Atp in Italia, sta per tornare a Torino per difendere il titolo alle Atp Finals 2025.All'Inalpi Arena, nel torneo che chiude la stagione, riservato agli 8 migliori singolaristi e alle 8 migliori coppie di doppio, sarà. 🔗 Leggi su Today.it

Jannik Sinner alle ATP Finals 2025: programma, orario e dove vedere le partite in diretta · Tennis - Dal 9 al 16 novembre, Torino ospita il torneo che chiude la stagione del tennis maschile: scopri il programma delle ATP Finals 2025 e dove vedere le partite. Secondo olympics.com

Quando gioca Sinner alle ATP Finals: data e orario dell’esordio di Jannik - Le ATP Finals saranno trasmesse in esclusiva da Sky, che manderà in onda ogni incontro del torneo di singolare e di quello di doppio. Si legge su fanpage.it

Calendario ATP Finals 2025: gli orari dai gironi alla finale, dove vederle in tv e streaming - Il Pala Alpitour di Torino ospiterà, da domenica 9 a domenica 16 novembre, le Nitto ATP Finals 2025 di tennis: i primi 8 classificati della Race to Turin, ... Riporta oasport.it