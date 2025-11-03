Si deciderà nell’ultima settimana utile della stagione se Lorenzo Musetti parteciperà alle Nitto Atp Finals di Torino. Il tennista azzurro attualmente è nono nella Race to Turin (e quindi primo escluso dal torneo ) con 3.685 punti, ma ha ancora una possibilità concreta di strappare l’ottavo e ultimo pass disponibile. La situazione della Race: 160 punti da recuperare. Lorenzo Musetti ha 160 punti da recuperare nei confronti dell’ottavo classificato nella Race to Turin, il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha 3.845 punti totali. A dare una mano alle speranze di rimonta del carrarino è stato anche il connazionale Jannik Sinner, che ha sconfitto Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi, impedendo che il divario si allargasse ancora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Finals 2025, Musetti si qualifica se: ecco tutti gli scenari