Atp Finals 2025 Jannik Sinner torna a Torino | quando gioca e dove vedere le partite

Jannik Sinner, un anno dopo aver vinto le Atp Finals 2024, il suo primo titolo Atp in Italia, sta per tornare a Torino per difendere il titolo alle Atp Finals 2025.All'Inalpi Arena, nel torneo che chiude la stagione, riservato agli 8 migliori singolaristi e alle 8 migliori coppie di doppio, sarà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Vittoria al Masters 1000 di Parigi per Jannik Sinner, l'ultimo della stagione. Ora alle Finals di Torino sarà di nuovo testa a testa con Alcaraz - facebook.com Vai su Facebook

Binaghi ? "L'anno scorso, durante le Finals, Jannik lo disse davanti a me e al ministro Giorgetti [che non sarebbe andato in Davis quest'anno]. Ho sperato che il lungo e forzato riposo per la squalifica gli facesse rivedere i programmi. Persino dopo il ritiro di S - X Vai su X

Quando gioca Sinner alle ATP Finals: data e orario dell’esordio di Jannik - Le ATP Finals saranno trasmesse in esclusiva da Sky, che manderà in onda ogni incontro del torneo di singolare e di quello di doppio. Si legge su fanpage.it

Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals 2025, la scheda: stagione e curiosità - Il 2025 di Jannik Sinner, diventato il primo italiano campione a Wimbledon in singolare, che tornerà alle Nitto ATP Finals da campione in carica. Lo riporta sport.tiscali.it

ATP Finals 2025: il girone ideale e quello da evitare per Jannik Sinner - Premessa: c'è una questione sulle ATP Finals che va sempre rimarcata, ora che la situazione del tennis mondiale è quella che si conosce. Si legge su oasport.it