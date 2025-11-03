Atp Finals 2025 il programma completo | date qualificati e dove vedere le partite in tv

Ultima fermata: Torino. La stagione del tennis maschile fa tappa in Italia per le Nitto Atp Finals 2025, appuntamento che chiude l’anno iniziato a gennaio con l’Australian Open. Dal 9 al 16 novembre, il capoluogo piemontese accoglierà i migliori otto giocatori del circuito e le altrettante migliori coppie in doppio, che si daranno battaglia per il titolo di maestro tra i maestri. Il sorteggio è in programma giovedì 6 novembre, quando saranno definiti i due gironi da quattro che apriranno l’edizione. Ciascun atleta o coppia dovrà disputare tre partite e vincerne almeno due per essere certo di qualificarsi alle semifinali. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Atp Finals 2025, il programma completo: date, qualificati e dove vedere le partite in tv

