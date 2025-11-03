ATP Finals 2025 | il girone ideale e quello da evitare per Jannik Sinner

Premessa: c’è una questione sulle ATP Finals che va sempre rimarcata, ora che la situazione del tennis mondiale è quella che si conosce. Oramai, nei fatti, non è quasi più Jannik Sinner a dover temere un particolare girone, ma sono gli altri a temere di finire nel suo. Questo risulta anche da una superiorità ormai inattaccabile negli ultimi due anni, con un solo giocatore in grado di sconfiggere l’altoatesino dal 2023 a oggi: Novak Djokovic, al quale nella finale del 2023 servì una delle migliori prestazioni dell’intera sua vita per farcela (non è un’esagerazione: ci sono i dati tecnici a suffragarlo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Finals 2025: il girone ideale e quello da evitare per Jannik Sinner

