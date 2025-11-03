ATP Atene 2025 risultati 3 novembre | Wawrinka rimonta Van De Zandschulp e si regala Musetti agli ottavi

Prosegue il primo turno dell’ATP 250 di Atene, in Grecia, e la giornata odierna si rivela importante per i colori italiani, dato che i rappresentanti azzurri, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, conoscono i nomi dei rispettivi avversari negli ottavi di finale. Lorenzo Musetti, numero 2 del seeding, inizierà la sua rincorsa verso le ATP Finals (deve vincere il torneo per qualificarsi) contro la wild card svizzera Stan Wawrinka, che supera in rimonta il neerlandese Botic van de Zandschulp, sconfitto con lo score di 2-6 7-6 (5) 7-5. Luciano Darderi, invece, accreditato della terza testa di serie, se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovi?, che piega con due tiebreak il polacco Kamil Majchrzak, battuto per 7-6 (4) 7-6 (4). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Atene 2025, risultati 3 novembre: Wawrinka rimonta Van De Zandschulp e si regala Musetti agli ottavi

