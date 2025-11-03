Atletico Madrid-Saint-Gilloise Champions League 04-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria convincente per i Colchoneros?

Dopo le prime tre giornate di Champions League, l’Atletico Madrid ha collezionato già due sconfitte ma le trasferte affrontate dalla squadra di Simeone sono state davvero dure: nessun punto in terra d’Albione conto Liverpool prima e Arsenal poi ma nel quarto turno il calendario sembra strizzare l’occhio ai Colchoneros, chiamati a non fallire nell’appuntamento tra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atletico Madrid-Saint-Gilloise (Champions League, 04-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria convincente per i Colchoneros?

