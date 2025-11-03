Atleta mondiale dell' anno Furlani sfida Duplantis | Gli ho scritto un messaggio

3 nov 2025

A margine della Cerimonia di Consegna dei Collari d'Oro al merito sportivo, Mattia Furlani ha parlato della sfida con Mondo Duplantis, il campione di salto con l'asta a cui contende il titolo di "atleta mondiale dell'anno", assegnato dai World Athletics Awards. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

