Atleta mondiale dell' anno Furlani sfida Duplantis | Gli ho scritto un messaggio

A margine della Cerimonia di Consegna dei Collari d'Oro al merito sportivo, Mattia Furlani ha parlato della sfida con Mondo Duplantis, il campione di salto con l'asta a cui contende il titolo di "atleta mondiale dell'anno", assegnato dai World Athletics Awards. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Atleta mondiale dell'anno", Furlani sfida Duplantis: "Gli ho scritto un messaggio..."

