Atlante delle Foreste oltre 3 milioni di nuovi alberi nel 2024

Periodicodaily.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'Italia continua ad investire nel verde: oltre 3 milioni di nuovi alberi messi a dimora nel corso del 2024 (+ 31% in un anno) per un totale di quasi 4mila ettari di superficie. Un investimento in capitale naturale che andrà a generare un ritorno economico di più di 20 milioni di euro l'anno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

