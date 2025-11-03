Negli ultimi giorni di ottobre, Atari e PLAION REPLAI hanno svelato una versione speciale dell’Atari 2600+ dedicata ad una delle più celebri icone dei videogiochi che quest’anno celebra il suo 45° anniversario: Pac-Man. L ‘Atari 2600+ PAC-MAN Edition è una nuova variante della retroconsole di Atari (lanciata ad fine 2023) caratterizzato dalla colorazione nell’iconico giallo Pac-Man, oltre ad una serie di icone retroilluminate di Pac-Man stesso e dei quattro fantasmi poste nella parte frontale del dispositivo. La retroconsole, nonostante il design appunto “retrò”, offrirà agli acquirenti connettività moderne, come l’HDMI per collegarlo alla TV, l’USB-C per l’alimentazioni e la possibilità di utilizzare controller senza fili, mentre sarà possiible optare per vedere le immagini di gioco nell’odierno standard a 16:9, o in alternativa nei 4:3 delle TV del passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Atari 2600+ PAC-MAN Edition: arriva un’edizione speciale della retroconsole di Atari dedicata all’eroe del titolo Namco