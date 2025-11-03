Atalanta si cerca la quadra | Marsiglia e Sassuolo le due avversarie decisive per il giudizio su Juric? Il ko contro l’Udinese può mettere in bilico il tecnico

Il futuro di Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta si decide nei prossimi giorni. Come riportato dal Corriere dello Sport, la sconfitta contro l'Udinese, firmata dall'ex Nicolò Zaniolo, ha aperto una.

Atalanta, ora risposte forti: ricordare Marsiglia, dimenticare Udine - Nel giorno in cui riabbraccia, (anche prima del previsto) Jannik Sinner sul trono del tennis mondiale, lo sport italiano si ritrova a piangere un maestro di calcio come Giovanni Galeone. Riporta ecodibergamo.it

Atalanta subito al lavoro, recuperano de Roon e Maldini - Nerazzurri sul campo di Zingonia verso la sfida di Champions League contro il Marsiglia. Scrive ecodibergamo.it

Atalanta, non è la direzione giusta: ora Milan, Udinese e Marsiglia - Aveva dato la carica alla squadra mister Juric al rientro dopo la sosta, il 18 ottobre, ma ora quelle parole, solo otto giorni dopo, si distaccano molto da quanto visto in campo in questi 270 minuti. Da calcioatalanta.it