Atalanta si cerca la quadra | Marsiglia e Sassuolo le due avversarie decisive per il giudizio su Juric? Il ko contro l’Udinese può mettere in bilico il tecnico

Calcionews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta, futuro in bilico dopo la sconfitta contro l’Udinese per Juric: decisive le prossime due sfide contro Marsiglia e Sassuolo per la decisione sul tecnico Il futuro di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta si decide nei prossimi giorni. Come riportato dal Corriere dello Sport, la sconfitta contro l’Udinese, firmata dall’ex Nicolò Zaniolo, ha aperto una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

