Atalanta Lookman e De Ketelaere verso il ritorno dal 1’ con il Marsiglia

Ecodibergamo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Gruppo quasi al completo in casa nerazzurra in vista della sfida di Champions al Velodrome, mercoledì 5 novembre (alle 21). Juric dovrebbe tornare al 3-4-1-2 con Pasalic trequartista e de Roon in mediana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta lookman e de ketelaere verso il ritorno dal 18217 con il marsiglia

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Lookman e De Ketelaere verso il ritorno dal 1’ con il Marsiglia

Leggi anche questi approfondimenti

atalanta lookman de ketelaereAtalanta, Lookman e De Ketelaere verso il ritorno dal 1’ con il Marsiglia - Gruppo quasi al completo in casa Atalanta in vista della sfida di Champions al Velodrome, mercoledì 5 novembre (alle 21). Si legge su ecodibergamo.it

Atalanta, prove di 3-4-1-2: Lookman e De Ketelaere verso la titolarità - 2 per la sfida col Marsiglia: Lookman e De Ketelaere titolari, Pasalic trequartista. Secondo calcioatalanta.it

atalanta lookman de ketelaereL’Atalanta a Udine senza Maldini, de Roon e Kolasinac. Ma tanta scelta per la formazione - Le ultime di formazione in casa Atalanta verso la sfida di sabato 1° novembre sul campo dell'Udinese. Riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Lookman De Ketelaere