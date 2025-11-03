Atalanta Lookman e De Ketelaere verso il ritorno dal 1’ con il Marsiglia
CALCIO. Gruppo quasi al completo in casa nerazzurra in vista della sfida di Champions al Velodrome, mercoledì 5 novembre (alle 21). Juric dovrebbe tornare al 3-4-1-2 con Pasalic trequartista e de Roon in mediana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ademola Lookman is back: con il gol nell’ultima giornata di campionato, il nigeriano è tornato decisivo per l’Atalanta ? Juric lo aspetta: “Mi piace molto la sua mentalità. È arrivato da un periodo difficile, deve continuare a crescere. Può essere utile sia a gar - facebook.com Vai su Facebook
"#Lookman" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Atalanta, Lookman e De Ketelaere verso il ritorno dal 1’ con il Marsiglia - Gruppo quasi al completo in casa Atalanta in vista della sfida di Champions al Velodrome, mercoledì 5 novembre (alle 21). Si legge su ecodibergamo.it
Atalanta, prove di 3-4-1-2: Lookman e De Ketelaere verso la titolarità - 2 per la sfida col Marsiglia: Lookman e De Ketelaere titolari, Pasalic trequartista. Secondo calcioatalanta.it
L’Atalanta a Udine senza Maldini, de Roon e Kolasinac. Ma tanta scelta per la formazione - Le ultime di formazione in casa Atalanta verso la sfida di sabato 1° novembre sul campo dell'Udinese. Riporta ecodibergamo.it