Atalanta il gol è ormai un tabù | dimezzate le reti rispetto a un fanno fa

Bergamo, 3 novembre 2025 – Rispetto a un anno fa l’ Atalanta ha sei punti in meno in classifica e ha segnato la metà dei gol: dai 26 realizzati nelle prime dieci giornate del campionato scorso ai 13 attuali. La crisi della Dea è in questi numeri offensivi, di un attacco che si è dimezzato da un punto di vista realizzativo. Dodici mesi fa, alla decima, Mateo Retegui era già cannoniere del campionato a quota 10 gol, con Lookman a 4 e De Ketelaere a 2: un totale di 16 gol dagli attaccanti, in un reparto offensivo più accorciato dove il quarto era Zaniolo ancora a secco a inizio novembre. Nikola Krstovic, 25 anni, è stato acquistato in estate dall’Atalanta dopo la partenza di Mateo Retegui Proprio un anno fa, il 3 novembre, si giocava poi l’undicesima di campionato, con la Dea che avrebbe trionfato a Napoli per 3-0 con doppietta di Lookman e gol di Retegui, ma come detto era l’undicesima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

