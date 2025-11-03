Non solo Stefano Pioli alla Fiorentina, anche Ivan Juric all’Atalanta sembrerebbe essere in bilico dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Il club bergamasco è incappato sabato pomeriggio nella prima sconfitta in campionato (0-1 con l’Udinese), ma era reduce da cinque pareggi consecutivi. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, le sorti del tecnico croato dipenderanno dalle prossime due partite. In caso di esonero, la panchina dei nerazzurri potrebbe essere affidata a Raffaele Palladino o Thiago Motta. Leggi anche: L’Udinese batte l’Atalanta (1-0): Zaniolo segna ancora, Juric perde l’imbattibilità e ora se la passa maluccio Atalanta, a rischio la panchina di Juric: le ultime di Pedullà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Atalanta, fiducia a tempo per Juric. In caso di esonero, possibile ritorno su Palladino e Thiago Motta (Pedullà)