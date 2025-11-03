Atalanta fiducia a tempo per Juric In caso di esonero possibile ritorno su Palladino e Thiago Motta Pedullà
Non solo Stefano Pioli alla Fiorentina, anche Ivan Juric all’Atalanta sembrerebbe essere in bilico dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Il club bergamasco è incappato sabato pomeriggio nella prima sconfitta in campionato (0-1 con l’Udinese), ma era reduce da cinque pareggi consecutivi. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, le sorti del tecnico croato dipenderanno dalle prossime due partite. In caso di esonero, la panchina dei nerazzurri potrebbe essere affidata a Raffaele Palladino o Thiago Motta. Leggi anche: L’Udinese batte l’Atalanta (1-0): Zaniolo segna ancora, Juric perde l’imbattibilità e ora se la passa maluccio Atalanta, a rischio la panchina di Juric: le ultime di Pedullà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Atalanta, fiducia a tempo per Juric. In caso di esonero, possibile ritorno su Palladino e Thiago Motta (Pedullà) Il giornalista: "Juric gode della fiducia del club, ma non è più incondizionata. La trasferta Champions a Marsiglia e l’impegno col Sassuolo indirizzera Vai su Facebook
Juric nel post partita di Cremonese Atalanta: «Manca cattiveria sotto porta, ma fiducia nel gruppo. Carnesecchi? Oggi è stato bravo, ma ha sbagliato a dire questo» - X Vai su X
QUI ATALANTA. Juric è sotto esame. Settimana decisiva per l’allenatore - Il tecnico croato al momento non è in discussione, anche ... Scrive ilgiorno.it
Juric rischia il clamoroso esonero sulla panchina dell’Atalanta: i possibili sostituti - L’Atalanta riflette sul futuro di Ivan Juric dopo l’ennesima sconfitta e oltre un mese senza vittorie: chi sono i possibili sostituti del tecnico croato ... Riporta fanpage.it
Atalanta, Juric in bilico: Palladino e Thiago Motta sullo sfondo, anche D’Amico sotto esame - Atalanta, Juric a rischio esonero dopo la sconfitta con l’Udinese. Si legge su calcioatalanta.it