Assurda espulsione in Bundesliga | doppio giallo in 2' È record!
Un nuovo record è stato stabilito in Bundesliga: in Colonia-Amburgo (4-1 il risultato finale) Immanuel Pherai è diventato il sostituto più veloce a essere espulso con un doppio cartellino giallo nella storia della Bundesliga (dal 2004-05). L'olandese è entrato al 77', ha ricevuto la prima ammonizione al 78' e la seconda al 79'. In campo è stato appena 2 minuti e 35 secondi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
