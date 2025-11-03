Assistenza scolastica | ore tagliate per gli alunni con disabilità I fondi non bastano
Per l'assistenza specialistica e la comunicazione aumentativa, rivolte ad alunni diversamente abili nelle scuole, il Comune ha svolto una gara unica, dopo i tagli disposti dalla Regione Lazio, ma per tornare ai livelli precedenti si dovranno trovare nuovi fondi nelle pieghe del bilancio comunale.
