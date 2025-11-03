Assintel vede un aumento del mercato Ict oltre 44 miliardi nel 2025
Assintel vede un aumento del mercato Ict italiano anche nel 2025, con un valore che va oltre i 44 miliardi di euro. E’ questo il dato principale che emerge dal nuovo rapporto sul digitale, presentato oggi a Milano, realizzato da Assintel-Confcommercio con le società di ricerca Tig, Istituto Ixè e Webidoo insight lab, con la sponsorship di Aws, Grenke, Intesa Sanpaolo e Webidoo. Assintel è l’associazione nazionale di riferimento delle imprese Ict (Information and communication technology) e digitali di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Crescita del 4,5%. Il rapporto – arrivato alla sua 20esima edizione – racconta di un mercato Ict italiano che per l’anno in corso mantiene una tendenza positiva con una crescita prevista del 4,5%, in continuità con il 4% del 2024; il valore complessivo arriva a 44,3 miliardi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Assintel: Ict in Italia crescerà del 4,5% nel 2025, a quota 44 mld - Il mercato Ict italiano mantiene per il 2025 una tendenza positiva, con una crescita prevista per l'anno del 4,5%, ... Come scrive msn.com
In Italia il mercato Ict supera i 44 miliardi grazie ad AI e cloud. In Ue il comparto vale già 700 miliardi - Secondo le stime di The Innovation Group per Assintel il settore crescerà del 4,5% nel 2025 in Italia. Da milanofinanza.it