assintel vede un aumento del mercato ict oltre 44 miliardi nel 2025

Assintel vede un aumento del mercato Ict italiano anche nel 2025, con un valore che va oltre i 44 miliardi di euro. E' questo il dato principale che emerge dal nuovo rapporto sul digitale, presentato oggi a Milano, realizzato da Assintel-Confcommercio con le società di ricerca Tig, Istituto Ixè e Webidoo insight lab, con la sponsorship di Aws, Grenke, Intesa Sanpaolo e Webidoo. Assintel è l'associazione nazionale di riferimento delle imprese Ict (Information and communication technology) e digitali di Confcommercio-Imprese per l'Italia. Crescita del 4,5%. Il rapporto – arrivato alla sua 20esima edizione – racconta di un mercato Ict italiano che per l'anno in corso mantiene una tendenza positiva con una crescita prevista del 4,5%, in continuità con il 4% del 2024; il valore complessivo arriva a 44,3 miliardi.

