Per il mese di novembre 2025, l’Inps ha confermato le due finestre di accredito per l’ Assegno unico e universale per i figli a carico. L’Isee resta il parametro principale per determinare l’importo mensile dell’Assegno unico. Chi ha aggiornato l’indicatore entro i termini vedrà riconosciuti anche eventuali conguagli arretrati, mentre chi non lo ha ancora rinnovato riceverà solo la quota minima prevista (57,50 euro per figlio). Eventuali modifiche alla composizione del nucleo familiare, come la nascita di un figlio, la separazione dei genitori o l’inizio di un lavoro per uno dei componenti, devono essere comunicate tempestivamente tramite la piattaforma Inps, per evitare sospensioni o ricalcoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assegno unico di novembre, il calendario dell’Inps e le date di accredito