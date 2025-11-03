Assalto sul treno per Londra escluso il terrorismo | fermato un 32enne undici feriti e un ferroviere in condizioni critiche

Erano minuti veloci, di routine, su un LNER diretto a London King's Cross quando le cose hanno preso una piega che nessuno si aspettava. A bordo del convoglio partito da Doncaster, poco dopo la ripartenza da Peterborough, un uomo ha colpito con un coltello passeggeri e personale. Il treno è stato fatto fermare d'urgenza alla .

Nessun attentato terroristico: la polizia, al momento, esclude la matrice terroristica sull'assalto al treno, ieri vicino Cambridge. Arrestati due cittadini britannici di 32 e 35 anni, neutralizzati con il taser mentre impugnavano lunghi coltelli. 11 feriti

Assalto al treno a Huntingdon, i testimoni: «Pensavamo a uno scherzo di Halloween» - X Vai su X

"C'era sangue ovunque", racconta un testimone, "persone calpestate" mentre cercavano di scappare.

Orrore sul treno per Londra, undici accoltellati. 'Non è terrorismo' - L'orrore corre sui binari nel Regno Unito, dove un insensato attacco all'arma bianca ha seminato sangue e paura a bordo di un treno in viaggio di sabato sera nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra ... ansa.it scrive

L'assalto, le coltellate, il sangue: l'orrore nei racconti di chi era sul treno per Londra - Sono stati lunghi momenti di panico sul treno verso Londra, talmente surreali che qualche passeggero ha pensato a un grosso scherzo di Halloween: "Erano completamente insanguinati" ... Come scrive ilgiornale.it