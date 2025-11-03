Assalto al bancomat di Fossacesia marina | disposto il rafforzamento dei controlli

“È un fatto grave, la sicurezza dei cittadini non può essere ridotta a uno slogan o a un tema di scontro politico. È una competenza diretta dello Stato e delle forze dell’ordine, ma i Comuni devono essere messi nelle condizioni di collaborare in modo efficace”. Parole dure quelle del sindaco di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Assalto al bancomat a Cascina: “Frantumati per la strada”. Il video racconto Vai su Facebook

Assalto al bancomat a Torre San Giovanni: è il terzo in Salento in cinque giorni - X Vai su X

FOSSACESIA MARINA: ASSALTO AL BANCOMAT DELLA NOTTE, BANDITI IN FUGA COL BOTTINO - FOSSACESIA – Allarme, nella notte, a Fossacesia Marina (Chieti), dopo l’assalto dei banditi allo sportello bancomat: è stata fatta saltare in aria la cassa automatica ed è stata portata via una somma ... Scrive abruzzoweb.it

Fossacesia, banda di ladri distrugge il bancomat e porta via 20mila euro - FOSSACESIA Era già accaduto nell’agosto 2018 e nel novembre 2019 che i cittadini di Fossacesia fossero svegliati di soprassalto, nel pieno della notte, per delle esplosioni. Secondo ilmessaggero.it

Assalto al bancomat con la tecnica della “marmotta” - Stavolta è toccato alla filiale Bper di corso Remo Gaspari, nel centro di Gissi. rainews.it scrive