Assalto a treno in Inghilterra incriminato un 32enne | l' arrivo dell' uomo in tribunale

3 nov 2025

(LaPresse) Un furgone della polizia con a bordo Anthony Williams, l’uomo sospettato per gli accoltellamenti su un treno nel Regno Unito è arrivato in tribunale lunedì mattina. Il 32 è accusato di tentato omicidio. Undici le persone ferite nell’aggressione. La polizia ha dichiarato che gli investigatori stanno “esaminando altri possibili reati collegati”. Un secondo uomo inizialmente arrestato è stato rilasciato senza accuse. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

