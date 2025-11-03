Aspettando Perugia… fateci andare!

Lortica.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica è il giorno di Perugia–Arezzo, una partita che profuma di storia, di rivalità e di passione. Speriamo che le autorità concedano la possibilità alla tifoseria sana aretina di assistere a questo evento, lasciando da parte gli antichi attriti tra le due città. Già nel lontano XI secolo, Perugia tentò di mettere le mani su Castiglion d’Arezzo (l’attuale Castiglion Fiorentino), scendendo in Val di Chio dalla Valtiberina. Gli aretini risposero da veri guerrieri, conquistando Castiglion del Lago e costringendo i grifoni a un accordo: restituzione della rocca, ma stop alle mire sui territori aretini. 🔗 Leggi su Lortica.it

aspettando perugia8230 fateci andare

© Lortica.it - Aspettando Perugia… fateci andare!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Aspettando Perugia8230 Fateci Andare