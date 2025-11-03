Asl nel mirino dei ladri | rubata un' auto dal distretto di Fiorentina fuga a mani vuote invece dalla sede di Medicina legale

Livornotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il distretto dell'Asl di Fiorentina e la sede di Medicina legale di via della Bastia sono finiti nel mirino dei ladri nella notte del 3 ottobre. Nel primo episodio i malviventi sono entrati all’interno della struttura e si sono impossessati delle chiavi di un’auto di servizio parcheggiata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

