Asl Benevento si è insediata la nuova direttrice sanitaria Maria Rosaria Troisi
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è insediata oggi la nuova Direttrice Sanitaria dell’ASL Benevento, dott.ssa Maria Rosaria Troisi, presentata dalla Direttrice Generale, dott.ssa Tiziana Spinosa, nel corso della conferenza stampa dedicata alla Giornata Mondiale del Diabete. Nel suo intervento, Spinosa ha sottolineato l’importanza di un lavoro condiviso e sinergico tra le diverse componenti aziendali, evidenziando come la presenza della nuova Direttrice Sanitaria rappresenti “un passo importante per rafforzare la qualità dei servizi e la vicinanza ai bisogni sanitari dei cittadini”. La Troisi ha espresso entusiasmo per il nuovo incarico, dichiarando che: “Partire dai contesti dei territori interni consente di progettare nuovi modelli assistenziali, capaci di avvicinare la sanità alle persone, valorizzare le comunità locali e garantire percorsi di cura più efficaci e accessibili”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sì, perché in realtà siamo passati dalla 41° posizione del 2023 (anno in cui Meloni si è insediata solo in ottobre) alla 49° del 2025 (relativa al 2024). Insomma, non solo la situazione non è migliorata ma persino peggiorata. Magari dire la verità contribuirebbe a - facebook.com Vai su Facebook
Assunzioni ferme all’Asl di Benevento, il tetto di spesa blocca il reclutamento di nuove leve - I dirigenti medici da reclutare all'Asl, in base al reale fabbisogno aziendale, dovrebbero essere 209 mentre, attraverso l'autorizzazione regionale se ne potranno assumere solo 118, vale ... Riporta ilmattino.it
Benevento, l'Asl cerca infermieri per 118 e carcere: via al reclutamento - Doppia corsia, sancita dai provvedimenti dell'Asl, per il reclutamento di 10 infermieri da destinare alla sanità penitenziaria e all'attività sulle ambulanze del 118, con l'obiettivo di colmare nel ... Come scrive ilmattino.it