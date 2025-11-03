Asl Benevento si è insediata la nuova direttrice sanitaria Maria Rosaria Troisi

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è insediata oggi la nuova Direttrice Sanitaria dell’ASL Benevento, dott.ssa Maria Rosaria Troisi, presentata dalla Direttrice Generale, dott.ssa Tiziana Spinosa, nel corso della conferenza stampa dedicata alla Giornata Mondiale del Diabete. Nel suo intervento, Spinosa ha sottolineato l’importanza di un lavoro condiviso e sinergico tra le diverse componenti aziendali, evidenziando come la presenza della nuova Direttrice Sanitaria rappresenti “un passo importante per rafforzare la qualità dei servizi e la vicinanza ai bisogni sanitari dei cittadini”. La Troisi ha espresso entusiasmo per il nuovo incarico, dichiarando che: “Partire dai contesti dei territori interni consente di progettare nuovi modelli assistenziali, capaci di avvicinare la sanità alle persone, valorizzare le comunità locali e garantire percorsi di cura più efficaci e accessibili”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

