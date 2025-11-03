ASI Cultura grande successo per l’omaggio a Pasolini Cioffi | Memoria e partecipazione la cultura è comunità
Una partecipazione ampia, autentica, coinvolta. La seconda edizione di “Pasolini in forma canzone”, organizzata da ASI Cultura in collaborazione con Parodoi ETS, ha registrato un forte successo di pubblico nelle due serate che si sono svolte tra i ristoranti Il Pommidoro e Al Biondo Tevere, luoghi simbolo della memoria di Pier Paolo Pasolini. Un pubblico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
