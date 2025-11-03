Le economie del Sud Est Asiatico sono ancora scottate dai dazi varati dall’ amministrazione Trump. La recente mossa del presidente statunitense ha infatti scavato un solco inaspettato tra gli Usa e la maggior parte dei governi di questa regione strategica, una regione coincidente, geograficamente parlando, con il cortile di casa di Pechino, ma soprattutto in procinto di trasformarsi nel prossimo hub commerciale del pianeta. Il progressivo ritiro di Washington dall’area, tra tariffe e chiusure, minacce e tensioni, ha così liberato uno spazio di manovra invitante nel quale si è subito tuffata la Cina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Asean-Cina, fumata bianca per un nuovo patto di libero scambio