Ascolti Tv ‘Report’ 1,7 mln supera ‘Che Tempo Che Fa’ e ‘Le Iene’

Nella serata tv di ieri, domenica 2 novembre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 4.938.000 spettatori pari al 24.87%. Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 4.620.000 spettatori (23.21%). Nel preserale su Rai1 ‘L’eredità Weekend’ 4.258.000 (23.88%). Su Canale5 ‘ Avanti un altro story’ 2.641.000 (15.46%). In prima serata vince Màkari. In prima serata su Rai1 ‘ Màkari 4 ‘ 2.820.000 spettatori pari al 17.36% di share. Su Canale5 ‘La Notte nel Cuore’ 2.442.000 spettatori con share del 15.27%. Su Rai3 ‘ Report ‘ 1.719.000 spettatori pari al 9.67%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1.498.000 spettatori con l’8. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ascolti Tv, ‘Report’ 1,7 mln supera ‘Che Tempo Che Fa’ e ‘Le Iene’

Leggi anche questi approfondimenti

“Noi del Rione Sanità” vince la gara degli ascolti. La fiction Rai supera il Grande Fratello e conquista il pubblico con la forza di Napoli e la storia di Don Antonio Loffredo. - facebook.com Vai su Facebook

Noi del Rione Sanità vince gli ascolti. La Ruota supera Affari Tuoi, Agorà da record siciliareport.it/spettacoli/31/… via @Sicilia Report - X Vai su X

Ascolti tv venerdì 17 ottobre: Tale e Quale Show, Tradimento, Quarto Grado - Ascolti tv 17 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it

Ascolti tv ieri venerdì 17 ottobre chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Gianluigi Nuzzi e Crozza - Ascolti tv venerdì 17 ottobre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Tale e quale show contro Tradimento, Quarto Grado e Fratelli di Crozza ... Da virgilio.it

Ascolti tv del 17 ottobre, Carlo Conti star. Stefano De Martino e Gerry Scotti: sfida infinita - Il venerdì sera in tv c’è una sola vera star: si chiama Carlo Conti che su Rai 1 conduce Tale e Quale Show. Secondo dilei.it