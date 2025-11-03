Ascolti tv Màkari 4 su Rai1 vince prime time di domenica

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - La fiction Màkari 4, trasmessa ieri domenica 2 novembre su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2.820.000 spettatori e il 17.4% di share. Al secondo posto La Notte nel Cuore su Canale5, che ha conquistato 2.442.000 spettatori e il 15.3% di share. Terzo piazzamento per Report su Rai3, con 1.719.000 spettatori e il 9.7% di share (preceduto dalla presentazione a 1.517.000 e il 7.7%). A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Le Iene presentano: Inside su Italia1 (1.229.000 spettatori, share 9.7%); Che Tempo Che Fa sul Nove (1.498.000 spettatori, share 8.

