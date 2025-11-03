Ascolti tv la serata di domenica non convince | nessun trionfo Makari debole Report attira ma non troppo

Il prodotto di punta di questa stagione Rai, Màkari, registra un debol 17,4% di share, interessando solamente 2.820.000 spettatori. Segue in seconda posizione La Notte del Cuore, in onda su Canale 5, che riesce ad interessare 2.442.000 spettatori, pari al 15,3%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, la serata di domenica non convince: nessun trionfo, Makari debole, Report attira ma non troppo

Leggi anche questi approfondimenti

Noi del Rione Sanità vince ancora la serata degli ascolti tv e si conferma leader del giovedì sera con 2,7 milioni di telespettatori pari al 17.7% di share. Carmine Recano sta guidando un cast di bravissimi ragazzi. Questa fiction meriterebbe ancora di più per - facebook.com Vai su Facebook

"ascolti tv" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Ascolti TV 2 novembre, chi ha vinto tra Makari, La notte nel cuore e Che Tempo Che Fa - In prima serata, Canale5 ha proposto la soap turca La notte nel cuore mentre Rai1 ha trasmesso la miniserie Makari ... Segnala fanpage.it

Ascolti tv ieri (2 novembre): altro colpo Ranucci, sale Fazio - Màkari 4 vince ancora in prima serata (17,4% di share), La Notte nel Cuore 15,3%, De Martino non riesce a sfiorare Scotti: tutti i numeri e dati Auditel ... Si legge su libero.it

Ascolti tv ieri (26 ottobre): il ritorno di Ranucci è super, De Martino attacca Scotti, cade Mara Venier - Makàri cala ma vince in prima serata (17,1% di share), La Notte nel Cuore 15,3%, bene Fazio, giù Le Iene, Report riparte dal 9,3%: tutti i numeri e dati Auditel ... Come scrive libero.it