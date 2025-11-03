Ascolti tv i dati del 2 ottobre 2025

Bene la fiction della Rai. Nella serata di ieri, domenica 2 novembre 2025, su Rai1, la fiction di Màkari 4 ha portato a casa 2.820.000 spettatori per il 17.4% di share. In onda su Canale5 La Notte nel Cuore si è fermato a 2.442.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine registra 658.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside si ferma a 1.229.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3 Report porta a casa 1.517.000 spettatori pari al 7.7% nella presentazione e 1.719.000 spettatori pari al 9.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 733.000 spettatori (5.

