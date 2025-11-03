Ascolti tv domenica 2 novembre | Makari 4 La notte nel cuore Che tempo che fa

Tpi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv domenica 2 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, domenica 2 novembre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Makari 4. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 2 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 2 novembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv domenica 2 novembre makari 4 la notte nel cuore che tempo che fa

© Tpi.it - Ascolti tv domenica 2 novembre: Makari 4, La notte nel cuore, Che tempo che fa

Argomenti simili trattati di recente

ascolti tv domenica 2Ascolti tv ieri 2 novembre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 1 novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di 2 novembre 2025. Segnala mam-e.it

ascolti tv domenica 2Ascolti tv ieri (26 ottobre): il ritorno di Ranucci è super, De Martino attacca Scotti, cade Mara Venier - Makàri cala ma vince in prima serata (17,1% di share), La Notte nel Cuore 15,3%, bene Fazio, giù Le Iene, Report riparte dal 9,3%: tutti i numeri e dati Auditel ... Secondo libero.it

ascolti tv domenica 2Ascolti tv, 'Màkari 4' su Rai1 vince prime time - Nell'access 'La Ruota della Fortuna' al 23. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Domenica 2