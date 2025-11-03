Ascolti TV domenica 2 novembre 2025

La serata televisiva di domenica 2 novembre 2025 ha offerto al pubblico italiano un menù ricco di fiction, serie e talk show. In prima serata, Rai 1 ha puntato su un nuovo episodio della quarta stagione di Màkari, mentre Canale 5 ha proposto La notte nel cuore, la serie turca che sta conquistando un pubblico sempre più ampio. La sfida tra Rai e Mediaset si è rivelata serrata, ma a spuntarla ancora una volta è stata la rete ammiraglia Rai, che ha registrato il miglior risultato Auditel della giornata. Ascolti TV: i dati del prime time. Secondo i dati Auditel di domenica 2 novembre 2025: Rai 1 – Màkari: la fiction con Claudio Gioè si conferma la più vista della serata, con 4,1 milioni di spettatori e 23,8% di share. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV domenica 2 novembre 2025

