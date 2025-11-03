Ascolti TV domenica 2 novembre 2025 Vince Màkari su Rai1 cresce Report bene Le Iene

La serata di domenica 2 novembre 2025 è stata vinta da "Màkari 4", la fiction con Claudio Gioè ed Ester Pantano, che ha conquistato 2.820.000 spettatori pari al 17,4% di share. Un risultato che conferma la solidità del prodotto e il grande affetto del pubblico per il personaggio di Saverio Lamanna. "La Notte nel Cuore" resiste su Canale 5. Su Canale 5, il film "La Notte nel Cuore" ha totalizzato 2.442.000 spettatori con il 15,3% di share, mantenendo salda la seconda posizione della serata. Una buona performance per la rete Mediaset, che conferma l'interesse del pubblico per le produzioni televisive di prima serata.

