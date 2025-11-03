Ascolti TV | Domenica 2 Novembre 2025 Màkari 17.4% vs La Notte nel Cuore 15.3% cresce Ranucci 9.7%

Nella serata di ieri, domenica 2 novembre 2025, su Rai1 Màkari 4 ha interessato 2.820.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.442.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Report segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Innocenti bugie ottiene.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 2 Novembre 2025. Màkari 17.4% vs La Notte nel Cuore 15.3%, cresce Ranucci (9.7%)

