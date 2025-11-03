Ascolti TV 2 novembre chi ha vinto tra Makari La notte nel cuore e Che Tempo Che Fa

Gli ascolti TV di domenica 2 novembre. In prima serata, Canale5 ha proposto la soap turca La notte nel cuore mentre Rai1 ha trasmesso la miniserie Makari. Sul Nove, Che Tempo Che fa. La sfida dell'access tra Affari Tuoi e Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel di domenica 2 novembre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it