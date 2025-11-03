Artena minaccia di morte con un fucile un meccanico

Imponente operazione di controllo del territorio ieri sera nella provincia romana. I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno schierato un vasto dispositivo, supportato dalle Stazioni dipendenti, per garantire la sicurezza nel fine settimana, in particolare nelle aree di maggiore movida.Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Due autobus Atac colpiti da sassi a Roma: torna la paura tra gli autisti. Il sindacato minaccia sciopero e denuncia una lunga scia di aggressioni irrisolte Vai su Facebook

Minaccia di morte la ex e il compagno: "Vi faccio torturare" - Dell’ennesimo caso di stalking si sta occupando il tribunale di Ascoli dove è imputato un napoletano da tempo residente nel Piceno. Lo riporta ilrestodelcarlino.it