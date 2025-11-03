Arte laguna prize celebra 20 anni con una mostra collettiva a Shanghai nel 2025
Venezia, Ottobre 2025 – Arte Laguna Prize raggiunge un nuovo traguardo nel 2025, celebrando 20 anni di attività dedicati all’Arte Contemporanea, confermandosi il riferimento per gli artisti emergenti internazionali. La Mostra sarà ospitata da EKA-Tianwu a Shanghai in 1500 mq di una ex fabbrica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
